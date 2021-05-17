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الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

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الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية
http://almnatiq.net/?p=983801
المناطق - الرياض

رفع الدكتور سليمان الجلعود شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على ثقته بتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، مؤكداً أنّ هذه الثقة تحتّم عليه وعلى زملائه في الاتحاد بذل الجهود؛ لتحقيق الآمال والتطلعات في نشر وترسيخ الثقافة الرياضية.
وقال: إنّ تأسيس الاتحاد يجسِّد اهتمام ودعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنشاط الرياضي من أجل تحسين جودة الحياة وتحقيق صحة ورفاهية المجتمع، كما يأتي تأسيس الاتحاد في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق الإنجازات الرياضية وتعزيز صحة المجتمع من خلال الارتقاء بالثقافة الرياضية لجميع فئاته برعاية وتنظيم الفعاليات التي تسهم في التحفيز على ممارسة الرياضة؛ لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

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