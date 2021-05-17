وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

المناطق - الرياض

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان حول هذا الشأن: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا اليوم، لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.