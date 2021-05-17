احدث الأخبار

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات
أبرز المواد
 الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية
أبرز المواد
 مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار
أبرز المواد
 نقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا من الهند إلى المملكة
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن و (3) مخالفين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر
أبرز المواد
 النيابة تحذر المسافرين من عدم الإفصاح بما في حوزتهم من أموال تتجاوز الحد المسموح به قانونا
أبرز المواد
 بعد التحديثات الجديدة.. كيف تتجنب الحظر على واتساب؟
أبرز المواد
 رئيس هيئة الطيران المدني يتفقَّد مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أبرز المواد
 أمانة الطائف تنهي خطتها لعيد الفطر وترفع درجة الاستعداد للصيف
أبرز المواد
 نيابة عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا
دولي
وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

أبرز المواد
الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

أبرز المواد
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار

خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار

أبرز المواد

لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات
http://almnatiq.net/?p=983804
المناطق - الرياض

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت الوزارة في بيان حول هذا الشأن: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا اليوم، لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

روابط ذات صلة

الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية

الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار

خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*