هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف

المناطق - الرياض

تنظِّم هيئة المتاحف غدا عرضاً موسيقياً افتراضياً في المتحف الوطني بالرياض، ضمن احتفائها باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق يوم الثامن عشر من مايو ويقام لأول مرة بالمملكة، ويحتفل بهذا اليوم جميع المهتمين بالمتاحف حول العالم عبر فعاليات وأنشطة تعزّز التواصل وتبرز الجهود المتحفية وأدوارها الداعمة للتراث والثقافة.

وسيُبث الحفل الموسيقي عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة في موقع “يوتيوب”، ويحييه كل من مغنية الأوبرا السعودية الفنانة سوسن البهيتي، وعازف العود والمغني السعودي عبدالله سعد، وعازف آلة التشيلو السعودي محمد القثمي، وإلفين (Elvin)، وجو هودسون (Joe Hodson)، ودانيل تشيمينيلو (Daniele Ciminiello)، الذين سيأخذون الجمهور في رحلةٍ موسيقية ثقافية تحت شعار “متاحف المستقبل: إعادة التخيُّل والتعافي”.

وتسعى هيئة المتاحف من تنظيم هذه الأمسية الموسيقية إلى رفع مستوى الوعي بالأهمية الثقافية للمتاحف، ودورها في حفظ التجربة الإنسانية وتوثيقها وتنميتها على اختلاف أنواعها واتجاهاتها، إلى جانب تعزيز حضورها في الفضاء العام إلى حين انجلاء جائحة كورونا التي أثّرت على نشاط المتاحف حول العالم.