احدث الأخبار

وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية
أبرز المواد
 هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف
أبرز المواد
 المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة
أبرز المواد
 وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات
أبرز المواد
 الجلعود يشكر سمو وزير الرياضة لتعيينه رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية
أبرز المواد
 مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان ب 20 مليون دولار
أبرز المواد
 نقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا من الهند إلى المملكة
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن و (3) مخالفين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر
أبرز المواد
 النيابة تحذر المسافرين من عدم الإفصاح بما في حوزتهم من أموال تتجاوز الحد المسموح به قانونا
أبرز المواد
 بعد التحديثات الجديدة.. كيف تتجنب الحظر على واتساب؟
أبرز المواد
وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

أبرز المواد
هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف

هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف

أبرز المواد
المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

أبرز المواد
وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

أبرز المواد

وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية
http://almnatiq.net/?p=983811
المناطق - الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، تزامناً مع القرار الصادر بالسماح بحضور ما لا يزيد عن 40% من سعة هذه الملاعب أو المنشآت، وفقاً لـ”البروتوكول” الصادر من وزارة الرياضة.
وأكّد سموه ضرورة تسخير كل الجهود والاهتمام بجميع الترتيبات والجوانب التنظيمية الخاصة بالمنافسات الرياضية، في مختلف الألعاب من قبل كل الاتحادات، وفي منافسات كرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وإدارات الملاعب والتشغيل، لضمان تحقيق عودة آمنة ومشاهدة ممتعة للجمهور الرياضي، مع التأكيد على قيام كل جهة بالأدوار المناطة بها، بتطبيق “البروتوكول” الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية كافة؛ ليتسنى للجمهور الرياضي الحضور، والاستمتاع بالمباريات في بيئة صحية آمنة، مع ضرورة اتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات في تطبيق “البروتوكول” المعلن.

روابط ذات صلة

هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف

هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف
المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج ثلاثة أفراد وكيان واحد على لائحة العقوبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*