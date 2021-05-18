احدث الأخبار

البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
 الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تحمِّل إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء
أبرز المواد
 “الصحة”: لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات
أبرز المواد
 30 مليار دولار.. إعفاءات وتعهدات للسودان في مؤتمر باريس
أبرز المواد
 يوم العيد.. أسرة بخيبر الجنوب تتنازل عن قاتل ابنها دون شرط لوجه الله
أبرز المواد
 للمرة الثالثة.. واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن بشأن غزة
أبرز المواد
 رئيس الأركان الإسرائيلي: القتال سيستمر 48 ساعة على الأقل
أبرز المواد
 وزير التعليم يؤكد التزام المملكة بتعليم مستمر لتحقيق التنمية المستدامة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية
أبرز المواد
 هيئة المتاحف تنظِّم عرضاً موسيقياً افتراضياً في اليوم العالمي للمتاحف
أبرز المواد
 المملكة ترحب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة
أبرز المواد
البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

أبرز المواد
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تحمِّل إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تحمِّل إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء

أبرز المواد
“الصحة”: لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات

“الصحة”: لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات

أبرز المواد

رئيس الأركان الإسرائيلي: القتال سيستمر 48 ساعة على الأقل

رئيس الأركان الإسرائيلي: القتال سيستمر 48 ساعة على الأقل
http://almnatiq.net/?p=983815
المناطق - وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي خلال لقائه مع رؤساء البلديات في محيط قطاع غزة إن القتال سيستمر على الأقل لمجة 48 ساعة.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشاورات أمنية لبحث تطورات الأوضاع والخطوات القادمة بشأن التوتر القائم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقالت صفحة نتانياهو على تويتر إن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع دعوات دولية لوقف فوري للقتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده “تعمل بكثافة خلف الكواليس”، لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في المقابل، يصر نتانياهو على رفض الوساطات الدولية، مشددا على أن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة “بكامل قوتها” وأنه يجب أن تستعيد إسرائيل قوة الردع لمنع نشوب صراع في المستقبل مع حماس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى أكثر من 200، منهم 58 طفلا، و34 امرأة. بينما، قالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.

روابط ذات صلة

البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تحمِّل إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تحمِّل إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للفلسطينيين الأبرياء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*