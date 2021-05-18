تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
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