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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين
http://almnatiq.net/?p=983831
المناطق - نيوم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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