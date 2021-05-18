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طبيب يكشف خطورة مادة غذائية للأطفال

طبيب يكشف خطورة مادة غذائية للأطفال
http://almnatiq.net/?p=983836
المناطق - الرياض

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، أن نوى المشمش والخوخ تشكل خطورة مميتة على الأطفال.

ووفقا له، تحتوي نوى هذه الفواكه على حمض الهيدروسيانيك السام جدا.

ويقول، “عادة في الطفولة نحطم هذه النوى بالحجر ونأكل اللب الذي بداخلها. وهذا اللب يحتوي على حمض الهيدروسيانيك السام جدا، الذي يمكن أن يسبب الموت أيضا. ولا يزال الأطفال يموتون سنويا نتيجة تناولهم لب هذه النوى، والسبب هو حمض الهيدرو سيانيك بالذات”.

ومن جانبها تشير الدكتورة يكتيرينا بارانفا، عالمة الأحياء، إلى أن الأطفال غالبا ما تكون لديهم حساسية من الخوخ.

وتقول، “يخاف الكثيرون من تناول الخوخ…ولكن في حالة طبخه أو إزالة قشرته والطبقة البيضاء الداخلية الغنية بالبروتينات، فلن يسبب الحساسية”.

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