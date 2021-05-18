احدث الأخبار

ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..
أبرز المواد
 فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي
أبرز المواد
 انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات
أبرز المواد
 بعثة منتخب الصالات تغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية
أبرز المواد
 نوف الكداء باحثة سعودية تقرأ المذهب الحنفي
أبرز المواد
 جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر
أبرز المواد
 البلطان لفريق الشباب: احتفظوا بحظوظكم
أبرز المواد
 السفير التشيكي في الكويت يعتذر عن تضامنه مع الاحتلال الإسرائيلي
أبرز المواد
 بايدن لنتانياهو: تواصلنا مع مصر وشركاء آخرين من أجل التهدئة
أبرز المواد
 طبيب يكشف خطورة مادة غذائية للأطفال
أبرز المواد
 البنتاغون يحذر من زعزعة أوسع للاستقرار في المنطقة حال استمرار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..

ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..

أبرز المواد
فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي

فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي

أبرز المواد
انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

أبرز المواد
بعثة منتخب الصالات تغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

بعثة منتخب الصالات تغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

أبرز المواد

البلطان لفريق الشباب: احتفظوا بحظوظكم

البلطان لفريق الشباب: احتفظوا بحظوظكم
http://almnatiq.net/?p=983845
المناطق - الرياض

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني ، بالعودة إلى سكة الانتصارات عقب الخسارتين في الجولتين الماضيتين، من أجل الاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة على لقب الدوري.
ميدانيًا، اعتمد مدرب الفريق الإسباني كارلوس هيرنانديز، النهج التكتيكي الذي سيتبعه لمواجهة العين، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصص الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، أمس الاثنين، الجمل الفنية الخاصة باللقاء، وسبق ذلك تمارين إحماء ولياقة.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..

ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..
فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي

فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي
انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*