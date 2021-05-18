بعثة منتخب الصالات تغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

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تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب (الأسباني) فونسيكا اختار 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب في المحفل العربي وهم : عبدالله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبدالله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يذكر بأن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من المغرب والإمارات وجزر القمر.

وقد خضعت بعثة المنتخب، لمسحات طبية وحصلت على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على الأشخاص القادمين لها، والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوصات سلامة الجميع.