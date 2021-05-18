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انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

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انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات

انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات
http://almnatiq.net/?p=983857
المناطق - الرياض

تنطلق غداً الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 28، بإقامة 3 مباريات.
تجمع المواجهة الأولى، الشباب بضيفه العين على ملعب نادي الشباب في الرياض، عند الساعة 7:10 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ 20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 2 بـ 48 نقطة في جدول الترتيب.
وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل فريق الباطن فريق الاتفاق عند الساعة 7:20 مساءً، حيث يحتل الباطن المرتبة 13 بـ 30 نقطة، في المقابل يحتل فريق الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ 41 نقطة.
وفي الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ 52 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 8 بـ 38 نقطة، وذلك على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 9:00 مساءً.

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