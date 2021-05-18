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ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..

ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..
http://almnatiq.net/?p=983862
المناطق - الرياض

كشف أحد ملاك المقاهي بمحافظة صبيا ، عن أسعار الشيشة في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديمها، مشيراً إلى أنها شهدت ارتفاعاً حيث وصل سعر المعسل إلى 40 ريالاً.

وقال محمد السباعي، صاحب المقهى، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه قد تم إضافة ضريبة بنسبة 15% لسعر الشيشة، لافتاً إلى أنه اتبع الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية لمنع تفشي كورونا.

وأضاف السباعي، أنه حصن العاملين معه، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي، كما تم تخصيص عدد محدد للعملاء الذين يتم استقبالهم بالمقهى، وعدم السماح باستخدام الشيشة لأكثر من فرد، فضلاً عن تعقيمها قبل تقديمها للزبائن.

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