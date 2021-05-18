احدث الأخبار

32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%
أبرز المواد
 اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية
أبرز المواد
 “جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال
أبرز المواد
 مفاجأة حول مقتل بن لادن.. هل أوقعت حملة تطعيم وهمية به؟
أبرز المواد
 التصعيد بغزة.. جلسة أممية طارئة اليوم واجتماع أوروبي استثنائي
أبرز المواد
 21 محرم موعد تطبيق توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء صحو على شمال ووسط المملكة وممطر على جنوبها
أبرز المواد
 دراسة:تناول كوبين مياه غازية يوميا يؤدي إلى الوفاة المبكرة
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار المعسل في المقاهي بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة ..
أبرز المواد
 فريق بحثي: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” فعالان ضد المتحور الهندي
أبرز المواد
 انطلاق الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 3 لقاءات
أبرز المواد
 بعثة منتخب الصالات تغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية
أبرز المواد
32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%

32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%

أبرز المواد
اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية

اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية

أبرز المواد
“جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال

“جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال

أبرز المواد
مفاجأة حول مقتل بن لادن.. هل أوقعت حملة تطعيم وهمية به؟

مفاجأة حول مقتل بن لادن.. هل أوقعت حملة تطعيم وهمية به؟

أبرز المواد

الأرصاد: سماء صحو على شمال ووسط المملكة وممطر على جنوبها

الأرصاد: سماء صحو على شمال ووسط المملكة وممطر على جنوبها
http://almnatiq.net/?p=983866
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%

32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%
اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية

اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية
“جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال

“جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*