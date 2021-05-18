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21 محرم موعد تطبيق توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية

21 محرم موعد تطبيق توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية
http://almnatiq.net/?p=983869
المناطق - الرياض

أوضحت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء تطبيق مبادرة توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية، لافتة إلى أن ذلك ابتداء من تاريخ 21 محرم القادم.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، في تعميم لها، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري، بحسب صحيفة “عكاظ” .

وشمل التعميم أن تكون نسبة التوطين في تعليم البنات الأهلي ٩٠٪؜، بينما التعليم العالمي 80%، وفي تعليم البنين تكون نسبة التوطين في التعليم الأهلي 60%، بينما في التعليم العالمي 80%.

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