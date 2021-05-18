اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية

المناطق - وكالات

دعت جمعية الأطباء في طوكيو إلى إلغاء الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في العاصمة اليابانية، قائلة إن المستشفيات مثقلة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد أقل من 3 أشهر على انطلاق الألعاب.

وقالت الجمعية التي تمثل حوالي 6 آلاف طبيب إن المستشفيات في المدينة المضيفة للألعاب “ممتلئة وتقريباً ليس لديها طاقة استيعابية إضافية” وسط زيادة في الإصابات.

وذكرت الجمعية في خطاب مفتوح بتاريخ 14 مايو إلى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا “نطلب بشدة من السلطات إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بأن إقامة الأولمبياد أمر صعب والحصول على قرارها بإلغاء الألعاب”، ونشرت الخطاب على موقعها يوم الإثنين.

وأثارت قفزة في الإصابات حالة من القلق وسط نقص في الطاقم الطبي وأسرّة المستشفيات في بعض مناطق العاصمة اليابانية، مما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الثالثة في طوكيو والعديد من المحافظات الأخرى حتى 31 مايو.

وأضافت جمعية الأطباء في رسالتها: “المؤسسات الطبية التي تتعامل مع كوفيد-19 ممتلئة بالكامل وتقريباً ليس لديها طاقة استيعابية إضافية”.

وأكدت الجمعية أن الأطباء سيواجهون قريباً صعوبة إضافية في التعامل مع مرضى الإنهاك الحراري خلال أشهر الصيف، وأن “اليابان ستتحمل كامل المسؤولية” إذا ساهمت الألعاب الأولمبية في ارتفاع عدد الوفيات.