32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%

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كشف رصد أجري على ارتفاع القروض المتعثرة (الغير عاملة) لدى البنوك السعودية الى 31.95 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبنسبة 18.2%، عن ما كانت عليه في الربع المماثل من العام 2020 التي كانت 27 مليار ريال، فيما بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 48.2 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية للقطاع بالكامل 150.9%، بعد ان كانت 150.3% في الربع الاول من العام السابق.

وبحسب الرصد الذي اجرته صحيفة “مال” بلغت محفظة الاقراض لدى البنوك السعودية 1.62 تريليون ريال، بنهاية مارس 2021، استحوذ البنك الاهلي ومصرف الراجحي على 44% منها حيث بلغ صافي القروض للبنكين 712.9 مليار ريال. وبيّن الرصد تصدر البنك الاهلي السعودي البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية من حيث القروض غير العاملة بنهاية الفترة المنتهية في مارس 2021، بقيمة 6.2 مليار ريال، فيما بلغ صافي القروض لدى البنك 356.7 مليار ريال، تصدر بها البنوك، وبلغ رصيد المخصصات 8.9 مليار ريال ونسبة التغطية 145.2%.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المتعثرة حل بنك ساب بـ 5.4 مليار ريال، وبلغ صافي القروض لدى البنك 156.7 مليار ريال، فيما بلغ رصيد المخصصات للقروض المتعثرة 7.1 مليار ريال، ونسبة التغطية 131.9%.

في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض 21.7% عن ما تم تجنيبه في الربع المماثل من العام السابق الذي كان 3.15 مليار ريال.

ووفقا للرصد كان مصرف الراجحي هو الاكثر تحفظا تجاه مخصصات القروض الغير عاملة، وبلغت نسبة التغطية 253%، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات لدى المصرف 7.3 مليار ريال، مقابل قروض متعثرة بقيمة 2.9 مليار ريال، بنهاية مارس 2020.

من جهة اخرى كان البنك العربي الوطني صاحب اقل نسبة تغطية بـ 106.7%، حيث بلغت القروض المتعثرة 4.06 مليار ريال، والرصيد التراكمي للمخصصات 4.33 مليار ريال.

وارتفعت ارباح البنوك السعودية والمدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى نحو 12 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري بنمو 20.5%، عن ارباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 9.96 مليار ريال.

وبحسب النتائج الربعية سجلت 7 بنوك من البنوك الـ 10 ارتفاع في ارباح الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2021، مقارنة مع ارباح الربع الاول من العام السابق، تصدرها بنك الجزيرة بارتفاع 77.1%، والتي قفزت ارباحه الى 321.6 مليون ريال، بعد ان كانت 181.6 مليون ريال في الربع الأول عام 2020، وارجع البنك ذلك الى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 23%. وهذا يعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار و وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية و صافي الارباح من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و ودخل العمليات الاخرى وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر. اما بالنسبة لمصاريف العمليات فقد ارتفعت بنسبة 5% وهذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الايجارات والمباني ومصاريف الاستهلاك والاطفاء و قابله انخفاض في ورواتب الموظفين وما في حكمها.

في المقابل سجل بنكين من البنوك الـ10 انخفاض في ارباح الربع الاول من العام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث تراجعت ارباح البنك العربي الوطني الى 582 مليون ريال، بنهاية الربع الاول من العام الجاري بنسبة 9.6%، مقارنة بـ 644 مليون ريال ارباح سجلها في الربع المقارن من العام الماضي، مرجع السبب في الانخفاض بشكل رئيس الى التراجع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مخصص خسائر الائتمان، قابله زيادة في مكاسب بيع استثمارات في أدوات الدين وزيادة الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وانخفاض رواتب ومصاريف الموظفين

وانخفضت ارباح بنك الرياض الى 1.35 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام 2021 وبنسبة 8.3% عن ارباحه في الربع المماثل من العام السابق التي كانت 1.48 مليار ريال، وبحسب البنك نخفض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الاخرى ، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ، وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض غير جوهري بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات و صافي دخل تحويل العملات الاجنبية وصافي دخل المتاجرة وقابله ارتفاع جزئي في صافي دخل العمولات الخاصة.