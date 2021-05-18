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رئيس هيئة السياحة : السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا

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رئيس هيئة السياحة : السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا

رئيس هيئة السياحة : السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا
http://almnatiq.net/?p=983886
المناطق - الرياض

قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة اليوم إن السعودية تعتزم فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريبا وذلك بعد أن أعلنت المملكة رفع قيود الحجر الصحي عن فئات بعينها من الوافدين الأجانب.

وأعلنت المملكة اليوم أن غير المواطنين القادمين إليها مع دول معينة والذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا في الآونة الأخيرة من كوفيد 19 لن يضطروا لعزل أنفسهم في الفنادق التي خصصتها الحكومة للعزل الصحي.

غير أن الهيئة السعودية للسياحة قالت إن هذه الإجراءات الجديدة لا تسري إلا على المقيمين والمسافرين في مهام حكومية أو عمل أو من القادمين لزيارة أصدقاء أو في زيارات عائلية وليس على السياح الأجانب.

وقال فهد حميد الدين لرويترز “المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام ومن المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد قريبا جدا”. وامتنع عن تحديد الموعد.

وأضاف “المملكة لا تزال تستهدف الوصول بعدد السياح الزائرين إلى 100 مليون سنويا بحلول 2030 ارتفاعا من 40 مليون سنويا قبل الجائحة. وأضاف أنها لا تزال تستهدف أن تحقق السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3% بحلول 2030.

وكانت السعودية قد رفعت القيود على صناعة السياحة في 2019 ويسرت تقدم الأجانب بطلبات للحصول على تأشيرة سياحية لزيارة المملكة. 

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