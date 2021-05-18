السعودية تخفض حيازتها من السندات الامريكية إلى 130.8 مليار دولار في مارس

المناطق - الرياض

كشف التقرير الشهري لوزارة الخزانة الامريكية عن خفض السعودية لحيازتها للسندات واذون الخزانة الامريكية بنهاية شهر مارس الماضي إلى 130.8 مليار دولار بانخفاض 2.1 مليار دولار مقارنة بشهر فبراير السابق بنسبة تراجع 1.6% وبانخفاض سنوي قيمته 28.3 مليار دولار عن مارس 2020 بنسبة تراجع 17.8%.

ويأتي الانخفاض في حيازة المملكة للسندات والاذون الامريكية في شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليبلغ الانخفاض خلال4 أشهر (ديسمبر 2020، يناير وفبراير ومارس2021 ) نحو 6.8 مليار دولار بعد أن سحلت في نوفمبر 2020 مستوى 137.6 مليار ريال قبل أن تبدأ في الانخفاض.

وسبق الـ 4 اشهر التي انخفضت فيها حيازة المملكة من السندات واذون الخزانة الامريكية 4 أشهر متتالية من الارتفاع بداية من شهر أغسطس 2020 والذي ارتفعت فيه نحو 5.4 مليار دولار ثم سبتمبر بنحو 1.2 مليار دولار وأكتوبر 2020 بنحو 3 مليار دولار ونوفمبر 2020 بنحو 3.4 مليار دولار أي أن خلال الأشهر الـ 4 المشار اليها ارتفعت بنحو 13 مليار دولار.

ووفقا للبيانات المنشورة فإن السعودية تأتي في المركز الـ 14 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات واذون الخزانة الامريكية، وتأتي في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الامريكية، تليها الكويت بقيمة 45.7 مليار دولار في المركز الـ27 ثم الامارات العربية المتحدة بـ 45.6 مليار دولار في المركز الـ 28 عالميا .

وتتوزع حيازة المملكة من السندات واذون الخزانة الامريكية ما بين 105.4 مليار دولار طويلة الاجل بنسبة 80.6% ونحو 25.4 مليار دولار سندات واذون خزانة قصيرة الاجل بنسبة 19.4%

وشهدت حيازة دول العالم المختلفة للسندات واذون الخزانة الامريكية انخفاضا قيمته 70.3 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي بانخفاضها إلى نحو 7.03 تريليون دولار مقابل نحو 7.10 تريليون دولار في فبراير 2021.

وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات واذونات الخزينة الامريكية بـ (1.24 تريليون دولار)، تليها الصين بـ (1.100 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة (443.2 مليار دولار) فـ ايرلندا (309.8 مليار دولار) ثم لوكسمبرج (282.8 مليار دولار) وتتبعها البرازيل (255.5 مليار دولار)، فـ سويسرا (254.8 مليار دولار)، ثم بلجيكا (235.8 مليار دولار)، ثم تايوان (231.5 مليار دولار) ثم هونج كونج (227 مليار دولار) وتتبعها جزر كايمان بـ (215.2 مليار دولار)، ثم الهند (200 مليار دولار) ثم سنغافورا (170.2 مليار دولار)، والسعودية في المركز الـ 14.