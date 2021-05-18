احدث الأخبار

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان
أبرز المواد
 سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737
أبرز المواد
 اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية
أبرز المواد
 الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى
أبرز المواد
 مسؤولون إسرائيليون يتهمون نتنياهو بإشعال الحرب لإجهاض محاكمته
أبرز المواد
 السعودية تخفض حيازتها من السندات الامريكية إلى 130.8 مليار دولار في مارس
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز الدولي يشهد انطلاق الرحلات الدولية
أبرز المواد
 موجات “كوفيد-19” تؤخّر المشروع العلمي الأكبر في العالم
أبرز المواد
 رئيس هيئة السياحة : السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا
أبرز المواد
 32 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية والمصارف تتحوط بـ 151%
أبرز المواد
 اليابان : دعوات طبية لإلغاء الألعاب الأولمبية
أبرز المواد
 “جمال الزبدة”.. قوة أساسية وراء شبكة إنتاج الصواريخ لحماس ضد الاحتلال
أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان

أبرز المواد
سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737

سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737

أبرز المواد
اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية

اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية

أبرز المواد
الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى

الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى

أبرز المواد

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان
http://almnatiq.net/?p=983909
المناطق - جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة جازان مصحوباً بنشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737

سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737
اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية

اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية
الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى

الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*