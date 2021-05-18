“الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان

المناطق - جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة جازان مصحوباً بنشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.