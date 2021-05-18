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صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=983923
المناطق - رويترز

أفاد إفصاح تنظيمي أمريكي أن صندوق الاستثمارات العامة زاد حصته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020، فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكو إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وزاد الصندوق ملكيته في أكتيفيجن بليزرد إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار.
ورفع عدد أسهمه في إلكترونك آرتس إلى 14.2 مليون، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.
وأظهر إفصاح اليوم ارتفاع قيمة أكبر حيازاته من الأسهم الأمريكية، في أوبر تكنولوجيز، إلى حوالي أربعة مليارات دولار في الربع الأول، من 3.7 مليار في 31 ديسمبر كانون الأول، نظرا لارتفاع قيمة أسهم شركة النقل التشاركي في تلك الفترة.
كان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المستثمرين في أوبر، إذ اشترى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في 2016، قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

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