احدث الأخبار

مؤشرات منصة معين الرقمية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني
أبرز المواد
 مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار
أبرز المواد
 “العدل” تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين
أبرز المواد
 قيادي في حماس يكشف عن تعثر الوساطة المصرية القطرية للهدنة مع إسرائيل
أبرز المواد
 الحريري: كلام وزير الخارجية ضد دول عربية عبثي ومتهور
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى إيطاليا: غير مسموح بالدخول لغرض السياحة حاليًّا
أبرز المواد
 937 من وراء البلاغ وما وراءه
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على مرتفعات جازان
أبرز المواد
 سلطة الطيران الأميركية تأمر بوينغ بفحص كل طائرات 737
أبرز المواد
 اعتماد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية
أبرز المواد
 الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى
أبرز المواد
مؤشرات منصة معين الرقمية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني

مؤشرات منصة معين الرقمية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني

أبرز المواد
مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

أبرز المواد
صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار

أبرز المواد
“العدل” تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين

“العدل” تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين

أبرز المواد

خلال الربع الثالث من عام 1442هـ

مؤشرات منصة معين الرقمية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني

مؤشرات منصة معين الرقمية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني
http://almnatiq.net/?p=983928
المناطق - الرياض

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثالث من العام الهجري 1442هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بكافة المحاكم 28472 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 30617 دعوى بعدد جلسات 52748 جلسة، وذلك استمرارًا للجهود التي يبذلها مرفق القضاء الإداري بهدف الاستفادة من خدماته الرقمية عن بعد، وتيسيرًا على المستفيدين في إتمام جميع مراحل الدعوى بشكلٍ رقمي متكامل .
وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، والذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف لتقديم الخدمات لكافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.
يذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقميًا، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة مستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للديوان.

روابط ذات صلة

مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي
صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته للأسهم الأمريكية إلى أكثر من 15 مليار دولار
“العدل” تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين

“العدل” تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*