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هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الدجاج فقط..

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الدجاج فقط..
http://almnatiq.net/?p=983939
المناطق - الرياض

تخيل أنك تأكل الدجاج في كل وجبة كل يوم! عادة ما يشار إلى ذلك ببساطة باسم “حمية الدجاج”، إذ يقال إن طريقة الأكل هذه تعزز فقدان الدهون بسرعة.

وتعد خطة الأكل هذه جزءًا من مجموعة من الأنظمة الغذائية التي تسمى نظام غذائي أحادي أو أحادي التغذية، والذي يركز على تناول طعام واحد فقط لكل وجبة كل يوم.

وقد تصدرت حمية الدجاج عناوين الصحف قبل عدة سنوات عندما قال الممثل مات ديمون إنه يأكل صدور الدجاج فقط، إذ خسر أكثر من 27 كيلوغراما من وزنه من أجل دوره في فيلم “شجاعة تحت النار” عام 1996.

لكن ديمون اعترف لاحقا أن هذه لم تكن الطريقة الأكثر صحية لتناول الطعام، مشيرا إلى أنه فعل ذلك فقط من أجل الدور الذي كان يمثله في الفيلم.

ويتفق الخبراء على أن حمية الدجاج غير صحية. وقالت ستايسي إل بنس، اختصاصي تغذية مسجل في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، إن بعض لاعبي كمال الأجسام اختاروا هذا النوع من النظام الغذائي الأحادي الذي يركز على البروتين فقط “تحت اعتقاد خاطئ بأنه سيساعد في بناء العضلات والحفاظ على الجسم بدون دهون”.

وتابعت: “هذا النوع من الحمية ليس فكرة جيدة على الإطلاق. إنها واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية تطرفاً، مع عدم وجود فرصة للنجاح على المدى الطويل، ولكن مع العديد من الفرص للتسبب في مشاكل صحية”.

يمكن أن يكون للأنظمة الغذائية الأحادية مثل حمية الدجاج العديد من الآثار الصحية السلبية، فالاعتماد على طعام واحد فقط لجميع احتياجاتك من الطاقة يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات.

وبينما يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B6 والفوسفور والنياسين والسيلينيوم، فإنه يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وحمض الفوليك.

ونظرًا لأن نقص المغذيات يمكن أن يتطور بسرعة، فإن الاستمرار في نظام الدجاج الغذائي لفترة قصيرة قد يعرضك للخطر.

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