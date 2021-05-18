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مفتي عام المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة

مفتي عام المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة
http://almnatiq.net/?p=983942
المناطق - الرياض

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.
وقدم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.
وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

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