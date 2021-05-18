مفاجأة القادسية للموسم الجديد.. صفقة أرجنتينية من الدوري البرتغالي

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بدأت إدارة نادي القادسية التحرك من أجل دعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل 2021-2022، من خلال التعاقد مع الأرجنتيني خورخي كوويا.

ويرتبط لاعب الجناح الأيسر وصاحب الـ28 عاماً مع ناديه ماريتيمو البرتغالي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

وبحسب شبكة «SIC Notícias» البرتغالية، فإن القادسية قدم عرضًا رسميًا للتعاقد كوويا، يمتد لموسمين، مع راتب يفوق ما يتقاضاه مع ماريتيمو.



وأشارت الشبكة إلى أن مغادرة كوريا للفريق البرتغالي باتت وشيكة، خصوصا في ظل رغبة أندية من المكسيك وتركيا في التعاقد مع اللاعب.

وبدأ الأرجنتيني كوريا صاحب الـ28 عاما مسيرته في نادي فيليز سارسفيلد، قبل أن ينتقل إلى ماريتيمو البرتغالي في صيف 2018، ومعه خاض 114 مباراة ساهم خلالهم في إحراز 16 هدفاً، وتقدر قيمته التسويقية بـ700 ألف يورو بحسب موقع «transfermarkt».