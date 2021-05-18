احدث الأخبار

أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية
أبرز المواد
 القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق
أبرز المواد
 بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة
أبرز المواد
 تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي
أبرز المواد
 جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجيها عبر البريد الممتاز
أبرز المواد
 القوات العراقية تقبض على مسؤول تجهيز أوكار داعش الإرهابي في شمال العراق
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 إيران تفشل في تطوير حقل غاز مشترك مع السعودية
أبرز المواد
 مفاجأة القادسية للموسم الجديد.. صفقة أرجنتينية من الدوري البرتغالي
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة
أبرز المواد
 هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الدجاج فقط..
أبرز المواد
 الهند.. تمشط البحر بعد غرق سفينة وانحراف أخرى بسبب إعصار
أبرز المواد
أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية

أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية

أبرز المواد
القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق

القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق

أبرز المواد
بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة

بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة

أبرز المواد
تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي

تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
﻿ شجرة الطلح المعمّرة تقف على جذورها بعد أن جرفتها السيول و “الأمن البيئي” يحيطها بترابها
http://almnatiq.net/?p=983950
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة و (3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

روابط ذات صلة

أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية

أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية
القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق

القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق
بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة

بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*