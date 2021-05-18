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القوات العراقية تقبض على مسؤول تجهيز أوكار داعش الإرهابي في شمال العراق

القوات العراقية تقبض على مسؤول تجهيز أوكار داعش الإرهابي في شمال العراق
http://almnatiq.net/?p=983952

القت القوات الأمنية العراقية اليوم القبض على مسؤول تجهيز أوكار داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى شمال العراق
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، اليوم، أن قوة محمولة جواً من مفارز شعبة الاستخبارات وبإسناد بري قامت بتنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة جزيرة الحضر تكللت بمحاصرة الإرهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كان يستقلها والتي عثر في داخلها على مواد تستخدم لدعم الأوكار الإرهابية.

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