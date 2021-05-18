جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجيها عبر البريد الممتاز

المناطق - نجران

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم ، بتسليم وثائق خريجي وخريجات العام الجامعي 1442 هـ ، وإرسالها عبر ‫البريد الممتاز‬، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت العمادة أن الخدمة تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة أو خارجها وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 1442/10/21هـ.