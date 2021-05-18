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تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي

تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي
http://almnatiq.net/?p=983956
المناطق - المدينة المنورة

تنفّذ إدارة التدريب والابتعاث للبنين بتعليم المدينة المنورة الأحد المقبل الخطة التدريبية لبرامج التطوير المهني التعليمي, وتستهدف كوادر الإشراف التربوي.
وتشمل الخطة التدريبية التي تستمر 3 أسابيع، على 9 برامج، وذلك في مجال الشغف في العمل, والتقويم وتحسين نواتج التعلّم, ومهارات وتطبيقات التفكير الناقد, والتطبيقات والأنشطة الإلكترونية التفاعلية, والتعليم المؤسسي, وقوة التفكير الإيجابي, ودور المشرف التربوي.

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