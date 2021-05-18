تعليم المدينة المنورة ينفّذ 9 برامج للتطوير المهني التعليمي

المناطق - المدينة المنورة

تنفّذ إدارة التدريب والابتعاث للبنين بتعليم المدينة المنورة الأحد المقبل الخطة التدريبية لبرامج التطوير المهني التعليمي, وتستهدف كوادر الإشراف التربوي.

وتشمل الخطة التدريبية التي تستمر 3 أسابيع، على 9 برامج، وذلك في مجال الشغف في العمل, والتقويم وتحسين نواتج التعلّم, ومهارات وتطبيقات التفكير الناقد, والتطبيقات والأنشطة الإلكترونية التفاعلية, والتعليم المؤسسي, وقوة التفكير الإيجابي, ودور المشرف التربوي.