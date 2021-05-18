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القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق

القدرة التشغيلية لجسر الملك فهد تزيد على 130 ألف مركبة.. ولا حاجة لتطبيق الحجز المسبق
http://almnatiq.net/?p=983961
المناطق - الرياض:

أوضحت مصادر في المؤسسة العامة لجسر الملك الفهد، أن الطاقة الاستيعابية اليومية للجسر تتجاوز 130 ألف مركبة، لافتة إلى أنها قدرة تشغيلية عالية جدا.

وأبرزت المصادر، عدم الحاجة لتفعيل اقتراحات البعض، بتطبيق آلية الحجز الإلكتروني المسبق للدخول إلى الجسر، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المركبات والمسافرين خاصة في أيام الإجازات والمناسبات الموسمية، وأيام الأعياد.

وأشارت إلى الاستعدادات العالية بالجسر، والخطوات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز كل الإجراءات والجوازات عبر الزيادة في فتح المسارات والكبائن، والاستفادة من المسارات العكسية في استيعاب المزيد من المركبات والمسافرين.

ولفتت إلى أن الأرقام الإحصائية لأعداد المركبات التي دخلت الجسر منذ الساعة التاسعة من مساء الأحد، حتى الساعة الرابعة فجراً أكثر من 2500 مركبة، حيث تم استكمال إجراءات السفر لجميع المركبات والمسافرين، الذين تنطبق عليهم الاشتراطات، مؤكدة أن الجسر سبق له التعامل مع أعداد كبيرة تفوق ذلك العدد بمراحل.

وفقًا لـ “الوطن”

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