أمانة نجران تنفذ 909 جولات رقابية

المناطق - نجران:

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 909 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية.



وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.