أمير جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر

المناطق - جازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم, ووكلاء ومنسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.



ورفع سمو أمير المنطقة للجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً الجميع بأهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم والتخفيف عنهم وعدم المشقة عليهم وتلبية احتياجاتهم.



واستعرض سموه جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، موجهاً بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة وتطبيق ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن والابتعاد عن التجمعات.