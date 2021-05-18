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أمانة العاصمة المقدسة تغلق محلين تجاريين وتُغرم 31 آخرين خالفوا إجراءات كورونا

أمانة العاصمة المقدسة تغلق محلين تجاريين وتُغرم 31 آخرين خالفوا إجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=983981
المناطق - واس:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 4567 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 شوال الجاري، أسفر عنها تغريم 31 محلاً تجارياً مخالفاً وإغلاق محلان تجاريان مخالفان للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمكة المكرمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بأن جميع كوادر البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات، مؤكداً إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.

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