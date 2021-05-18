الإيسيسكو تفتح باب الترشح لجائزتها “بيان” للإبداع التعبيري باللغة العربية 2021

المناطق - واس:

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لجائزتها “بيان” للإبداع التعبيري باللغة العربية في دورتها الثانية لعام 2021 للمرشحين من الدول غير الناطقة بالعربية، وذلك ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضحت المنظمة أن آخر وقت لإرسال الترشيحات إلى بريدها الإلكتروني هو يوم 30 يوليو 2021, حيث تتمثل المسابقة في إلقاء تعبيري ينجزه المرشحون عبر مقطع مرئي إبداعي مستندًا إلى نص محرر باللغة العربية الفصيحة، على أن تتناول الموضوعات التعلم بعد الجائحة، والوقاية خير من العلاج، والتنوع الثقافي، والتكنولوجيا والمستقبل.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها، وإبراز عالمية اللغة العربية، وتحقيق التكامل بين البُعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

يذكر أن المنظمة تمنح هذه الجائزة لثلاثة فائزين من ضمنهم فئة الأطفال بقيمة ألف دولار أمريكي، والفتيان والفتيات وقيمة الجائزة ألف وخمسمائة دولار، ثم الفائزون من فئة الشباب ويحصلون على ألفي دولار.