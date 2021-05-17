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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=983992
المناطق - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

وفي بداية الاجتماع رفع سموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي مدن ومحافظات المنطقة , داعياً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم عليها أمنها واستقرارها.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حاثاً المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ اللقاح وأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومتابعة أداء الأجهزة الأمنية والخدمية، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها لتكون متوازنة مع المناطق الأخرى المماثلة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية جميع مناطق المملكة وتحقيق أفضل مستويات العيش الكريم لسكانها من المواطنين والمقيمين.

ودعا سموه إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، مشدداً على بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .

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