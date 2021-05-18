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أمير الرياض يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر

أمير الرياض يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=983998
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، منسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.
وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره للجميع، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع وبلادنا دوماً تنعم بالرخاء والنماء في ظل القيادة الحكيمة.
ونوه سموه بجهود منسوبي الإمارة، مؤكداً على مسؤولية الجميع في الارتقاء بجودة العمل وسرعة الإنجاز وتسهيل الخدمة على المواطن والمقيم في المنطقة.

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