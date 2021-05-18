أمين الشرقية يشكر منسوبي الأمانة على جهودهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر

المناطق - الشرقية:

عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره لكافة الادارات المعنية والبلديات، في أمانة الشرقية، مثمنا جهودهم، خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ، وما تحقق من انجازات خلال الفترة الماضية.



وتمثلت الجهود في تجهيز وتهيئة المرافق العامة والميادين والمتنزهات والحدائق والساحات البلدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع انتشار فايروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الميدانية، ومعالجة التشوه البصري، وكذلك أعمال التزيين والتجميل بالإضاءات والتصاميم المختلفة في الواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق العامة والميادين والطرق.

جاء ذلك خلال حفل المعايدة “الافتراضي “، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لكافة منسوبي الأمانة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عبر الاتصال المرئي، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، مع معالي الأمين.

كما أطلع معالي أمين المنطقة الشرقية خلال حفل المعايدة ” الافتراضي ” على النتائج الإحصائية للجهود التي قامت بها البلديات والإدارات المعنية، مثمنا كافة هذه الجهود التي بذلت من قبل الجميع، حيث تضمنت تنفيذ أكثر من 55 ألف جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ونوه المهندس الجبير بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، بضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة، وتسخير جميع الإمكانيات والخدمات والتسهيلات للمواطن والمقيم وزوار المنطقة، مع التقيد بتطبيق الاجراءات الاحترازية، خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، بهدف المساهمة في إبراز مكانة المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية في المملكة، وكذلك المتابعة والدعم المستمر من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأشاد الجبير بتعاون الأجهزة الأمنية ومساهمتها الفعالة مع بقية الأجهزة الحكومية خلال خطة شهر رمضان، وموسم عيد الفطر المبارك، وكذلك كافة الجهات المعنية، من خلال الجولات المشتركة مع الأمانة، والتي حققت الكثير من النتائج الايجابية ورفع درجة الامتثال.