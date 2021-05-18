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من “الصحة” للمسافرين.. 6 نصائح بشأن تجهيز الحقائب

من “الصحة” للمسافرين.. 6 نصائح بشأن تجهيز الحقائب
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=984011
المناطق - الرياض:

وجهت وزارة الصحة 6 نصائح للمسافرين بشأن تجهيز حقائب السفر، وذلك بالتزامن مع رفع قيود سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ونصحت باحتواء حقيبة السفر على معقم كحولي، وكمامات إضافية، ووجبات خفيفة، وأدوات طعام ذات الاستخدام الواحد، فضلا عن تجهيز أدوات شخصية خاصة مثل مخدة أو مسند رقبة أو بطانية.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير أثناء السفر، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

يشار إلى أن من بين الفئات المسموح لها بالسفر، المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ اللقاح المضاد لكورونا، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

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