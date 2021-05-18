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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=984028
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم مدير جوازات المنطقة العميد نواف النفيعي، وعددا من مسؤولي الجوازات.

واستعرض سموه خلال اللقاء جهود جوازات المنطقة في خدمة المسافرين عبر جميع منافذ المنطقة البرية والجوية، منوهاً بجهود الجهات العاملة، وخاصة جوازات المنطقة في منفذ جسر الملك فهد والمنافذ الحدودية، والتكامل فيما بينها لضمان عبور المسافرين المغادرين بشكل منظم وسلسل مع تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سموه: إن التخطيط والتنسيق بين جميع الجهات أسهم في انسيابية الحركة عبر منفذ الجسر في أول أيام السماح بمغادرة المواطنين مع ضمان استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة وعدم تأخر إنهاء إجراءات المسافرين.

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