أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة في المنطقة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.



وأعرب سموّه عن شكره للشيخ المزيد على ما أبداه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا ونحن في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.