احدث الأخبار

القبض على مقيمَين ونازح حاولوا تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني
أبرز المواد
 “بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة في المنطقة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تستعد للتسجيل في “الصيفي” وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 من “الصحة” للمسافرين.. 6 نصائح بشأن تجهيز الحقائب
أبرز المواد
 أمين الشرقية يشكر منسوبي الأمانة على جهودهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر
أبرز المواد
القبض على مقيمَين ونازح حاولوا تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر

القبض على مقيمَين ونازح حاولوا تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر

أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

أبرز المواد
“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد
مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تستعد للتسجيل في “الصيفي” وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي

جامعة الملك خالد تستعد للتسجيل في “الصيفي” وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي
http://almnatiq.net/?p=984034
المناطق - أبها:

تواصل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط هنا.

كما تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.

روابط ذات صلة

القبض على مقيمَين ونازح حاولوا تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر

القبض على مقيمَين ونازح حاولوا تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*