جامعة الملك خالد تستعد للتسجيل في “الصيفي” وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي

المناطق - أبها:

تواصل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط هنا.

كما تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.