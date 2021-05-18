“بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

المناطق - أبها:

بحضور المدير التنفيذي المكلف لجمعية البر بأبها، صالح بن يحي السرحاني نظمت جمعية “بر أبها”، اليوم الثلاثاء، لقاء معايدة منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال هذا اللقاء رفع السرحاني، التهنئة الصادقة لقادة هذه البلاد الطاهرة ولرئيس وأعضاء وأمين مجلس إدارة الجمعية ولكل الداعمين والمحسنين على ما قدموا لاستمرار عطاء الجمعية للمستحقين والمحتاجين.



كما ثمن السرحاني، الدور البارز لمنسوبي الجمعية في تنفيذ برامج ومشاريع شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يديم علي هذا الوطن الغالي قيادة وشعبا نعمة الأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.