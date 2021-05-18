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مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني
http://almnatiq.net/?p=984043
المناطق - بيروت:

أرجأ سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، اللقاء الذي كان مقرراً عقده مع مجلس الأعمال اللبناني السعودي يوم الخميس المقبل في دارة السفارة في اليرزة.

وجاء ذلك نتيجة التطورات السلبية الناجمة عن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني والتي استفزت دول الخليج العربية.

وكان السفير السعودي استقبل رئيس مجلس الأعمال رؤوف أبو زكي يوم السبت الماضي حيث تم استعراض المستجدات في العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية وآخرها إجراءات المملكة القاضية بوقف إستيراد الخضار والفاكهة من لبنان والمساعي المبذولة لتوفير الضمانات المطلوبة للحؤول دون تسرب المخدرات والممنوعات إلى المملكة.

كما جرى الاتفاق على عقد لقاء موسع مع مجلس الأعمال اللبناني السعودي قبل ظهر يوم الخميس في دارة السفارة في اليرزة لتبادل الآراء والمقترحات حول ما يجب عمله لإعادة حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكيد على أن خلفيات هذه الإجراءات لم تكن سياسية بقدر ما هي استباقية لحماية المجتمع السعودي من مخاطر المخدرات ولحماية سمعة المنتج اللبناني. 

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