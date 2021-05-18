احدث الأخبار

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني
أبرز المواد
 “بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة في المنطقة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تستعد للتسجيل في “الصيفي” وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 من “الصحة” للمسافرين.. 6 نصائح بشأن تجهيز الحقائب
أبرز المواد
 أمين الشرقية يشكر منسوبي الأمانة على جهودهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

أبرز المواد
“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد
مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

أبرز المواد
“بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

“بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=984056
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 27.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 355 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة، ومتطورة، وأسمنت الشمالية، والعبداللطيف، وسبكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والسعودي الفرنسي، والمعذر ريت، ورعاية، واتحاد الخليج الأهلية فكانت الأكثر انخفاضا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.26% و 2.76%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، والإنماء، ومتطورة، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم شركات متطورة، والراجحي، ومدينة المعرفة، ودار الأركان، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 136.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 450 ألف سهم تقاسمتها 1555 صفقة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تُسجل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ”كورونا”
مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

مجلس الأعمال اللبناني السعودي يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني
“بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

“بر أبها” تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*