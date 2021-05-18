جامعة الحدود الشمالية تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

المناطق - الحدود الشمالية:

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، نظمت الجامعة، صباح اليوم، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام حفل معايدة افتراضي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.



وألقى معالي رئيس الجامعة، خلال الحفل، كلمة هنأ فيها منسوبي ومنسوبات الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات الحكومة الرشيدة وقراراتها وتوجيهات وزارة الصحة باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.



بعد ذلك ألقى أصحاب السعادة وكلاء الجامعة كلمات معايدة بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك جرى إلقاء كلمات باسم منسوبي الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية، بعدها ألقى سعادة عميد شؤون المكتبات الدكتور محمد بن راضي الشريف قصيدة بهذه المناسبة، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركة وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يزيل عنها هذا الوباء.