خلال حفل المعايدة.. رئيس جامعة الملك خالد يوجه بتقديم أفضل الخدمات لطلاب “الصيفي”

المناطق - أبها:

أكد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة مع انطلاق الفصل الصيفي لهذا العام 1442هـ، موجهًا الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام بضرورة رفع مستوى التوعية في جهاتهم وحث جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة على أخذ اللقاح، ومشددًا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لطلاب وطالبات الفصل الصيفي.

جاء ذلك في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال احتفال الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في صالة النخبة التي دشنها معاليه ضمن الاحتفال، مهنئًا حضور الحفل وجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة بهذه المناسبة، ومشيدًا بالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في توفير اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما قدم السلمي شكره لوكالة الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للمرافق على جهودها في تهيئة الصالة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، مقدمًا شكره أيضًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات وكل من ساهم وساند في تنظيم هذا الاحتفال.

من جهته ثمن وكيل جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور محمد البحيري تدشين معالي رئيس الجامعة صالة النخبة ضمن احتفال الجامعة بعيد الفطر، شاكرًا الإدارة العامة للمرافق على جهودها النوعية في سبيل تقديم أرقى الخدمات لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، ومؤكدًا اهتمام الجامعة بمنسوبيها ومنسوباتها.

يشار إلى أن الجامعة تولي سلامة منسوبيها ومنسوباتها جل اهتمامها، وذلك من خلال توفير وسائل الوقاية في جميع مقراتها، إضافة إلى توفيرها لقاح فايروس كورونا المستجد في العيادات الخارجية بالمدينة الطبية، لتحقيق أكبر نسبة تحصين في هذا الجانب.