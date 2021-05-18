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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفداً من مركز الحوار الإنساني

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفداً من مركز الحوار الإنساني
http://almnatiq.net/?p=984089
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مركز الحوار الإنساني الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء، استعراض دور المملكة على الصعيد الإنساني وحرصها  على كل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومحاربة الإرهاب والعنف والتطرف ونشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
كما استعرض معاليه الجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ومساهمتها الإنسانية في اليمن وغيرها من الدول.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المكلف الدكتور عادل بن حسن العمراني.

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