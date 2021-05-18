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جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين

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أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة

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أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة

أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=984101
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم وكلاء ومديري العموم بالإمارة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وحث سموه خلال الاستقبال منسوبي الإمارة على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز المعاملات وخدمة المواطنين وأداء الأمانة والقيام بالواجبات المناطة بهم بكل إخلاص، مشدداً على أنه لا تهاون في كل ما يحقق للوطن والمواطن النماء والخير.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

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