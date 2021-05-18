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صحة الشرقية تنفذ مبادرة “عودة سالمة ” للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد

صحة الشرقية تنفذ مبادرة “عودة سالمة ” للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=984103
المناطق - فتحيه عبدالله:

نفذت صحة الشرقية، اليوم، مبادرة تحفيزية بعنوان “عودة سالمة” للعاملين بجسر الملك فهد وتوعية المسافرين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وأمانة المنطقة الشرقية ، وذلك بالتزامن مع قرار السماح بالسفر.

وشملت المبادرة تحفيز العاملين بالجسر من خلال توزيع الهدايا وأيضاً توعية المسافرين من خلال المسارات المختلفة بالجسر، والحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والأسطح وتجنب الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعي لسفر آمن وتجنب الإصابة بالفيروس.

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