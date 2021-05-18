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نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين

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نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين
http://almnatiq.net/?p=984114
المناطق - الشرقية:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود الجهات العاملة، وخاصة جوازات المنطقة الشرقية في منفذ جسر الملك فهد والمنافذ الحدودية بالمنطقة، والتكامل فيما بينها لضمان عبور المسافرين المغادرين بشكل منظم وسلسل مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية المعتمدة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقال سموه “إن التخطيط والتنسيق بين جميع الجهات ساهم في انسيابية الحركة عبر منفذ الجسر في أول أيام السماح بمغادرة المواطنين مع ضمان استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة وعدم تأخر إنهاء إجراءات المسافرين”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف النفيعي وعدد من مسئولي الجوازات، والذي قدم لسموه استعراضاً عن جهود جوازات المنطقة الشرقية في خدمة المسافرين عبر جميع منافذ المنطقة البرية والجوية.

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