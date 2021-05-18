جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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​تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري ،أطلقت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام مبادرة لتوزيع الورود على منسوبي الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك صباح يوم الثلاثاء ٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ ، حيث هدفت المبادرة إلى تقديم شكر مجتمعي للكادر الصحي لما يقدمونه من جهود وتضحيات في مكافحة فيروس كورونا وعلاج المصابين.

وأضاف سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالكريم بن عوده العنزي بأن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية معالي رئيس الجامعة لحث المجتمع على تقدير جهود وتضحيات الكادر الصحي في سبيل حفظ سلامة المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كوفيد١٩.

وقد ثمن الكادر الصحي هذه المبادرة من الجامعة والتي تعد لفتة طيبة تعزز معنوياتهم وتشجعهم للمزيد من البذل والعطاء في أداء واجبهم في الصفوف الأمامية للتعامل مع الفيروس وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والتوعوية للمجتمع.