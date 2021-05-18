احدث الأخبار

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة
أبرز المواد
 بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين
أبرز المواد
 مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تواصل فعاليات مبادرة “صحتك أمانة” عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 مستثمرون في القطاع الرياضي يشاركون في ملتقى رواد الرياضة في الشرقية
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة
منطقة حائل
 صحة الشرقية تنفذ مبادرة “عودة سالمة ” للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد
أبرز المواد
 خلال حفل المعايدة.. رئيس جامعة الملك خالد يوجه بتقديم أفضل الخدمات لطلاب “الصيفي”
أبرز المواد
 المملكة تحقق جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021
الاقتصاد
وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

أبرز المواد
بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين

بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين

أبرز المواد
مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة

مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة

أبرز المواد
أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة
http://almnatiq.net/?p=984137
المناطق - واس

تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق منصة مُحاكاة تقنية للمتحف الوطني تسمح بالتجوّل في أروقته واستعراض محتوياته في رحلة رقمية افتراضية، وذلك ابتداءً من اليوم، حيث سيُتاح لجميع الزوار الراغبين بالاطلاع على المقتنيات الأثرية التي يملكها المتحف الوطني من خلال التجوّل رقمياً في أقسامه الثمانية وعبر نقاط مشاهدة محددة تتيح رؤيته بزاوية 360 درجة.
وصُممت الجولة الافتراضية بتقنيات حديثة مُعزّزة للواقع الافتراضي، وبتطبيق إلكتروني مُتاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتضمن محاكاة دقيقة لجولة في الممرات والأقسام والمقتنيات، مدعومة بمحتوى صوتي يتضمن وصفاً للمقتنيات أو عرضاً لمحتوى مرئي يتعلق بها. كما تقدم الجولة الافتراضية مساحة لتأمل القطع الأثرية والتفاعل معها من خلال قراءة نص يصف القطعة.
وتعد منصة “الجولة الافتراضية للمتحف الوطني” أول منصة عربية تتيح للمستخدم محتوى تفاعلياً يساعد على سهولة إجراء التحويل الهجائي للكتابات العربية القديمة مع اللغة العربية، والذي يساعد بدوره في زيادة الإثراء المعرفي للكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية.
وتهدف المنصة إلى تشجيع الزوار على خوض تجربة زيارة افتراضية متكاملة للمتحف الوطني، وإعادتهم إلى أجوائه من جديد، خاصة في ظل توقف نشاط المتحف منذ بدء جائحة كورونا قبل نحو عام ونصف عام، كما تهدف المنصة إلى تقديم التراث الوطني للجمهور من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر المعلومات الثرية التي تعرض بطريقةٍ سلسة ومزوّدة بجميع المعلومات والصور ومقاطع الصوت والفيديو الداعمة لمحتوى المتحف.
وتأتي “الجولة الافتراضية للمتحف الوطني” بتعاونٍ مشترك بين وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المتاحف وإدارة المتحف الوطني، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بوحدة التحوّل الرقمي، وذلك سعياً لحفظ التراث الوطني ونشره بقوالب رقمية محلياً ودولياً، إلى جانب إتاحة الوصول للمتحف من أي مكان في العالم طوال اليوم، والاطلاع على مجموعة القطع والمقتنيات الأثرية والصور والوثائق الثمينة التي يمتلكها المتحف والتي تمثل جانباً مهماً من التراث الوطني.

روابط ذات صلة

بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين

بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين
مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة

مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*